PSG : l’annonce forte de Luis Enrique avec ses jeunes

Le PSG s’est tranquillement qualifié en 8e de finale de la Coupe de France. Vainqueurs d’Orléans samedi soir (4-1), les Parisiens ont vécu une soirée plutôt calme, bien aidé par un joli doublé de Kylian Mbappé. Alors que la rencontre a rapidement été pliée, Luis Enrique a eu l’occasion de faire tourner son effectif et lancer des jeunes éléments, à l’image d’Ethan Mbappé et surtout de Senny Mayulu (17 ans), auteur du dernier but du match. Après la rencontre, Luis Enrique a annoncé l’importance de donner une place importante aux Titis Parisiens.

«C’est important parce que je crois qu’il faut les capacités des joueurs cadres, mais il y en a d’autres : Senny (Mayulu), Ethan (Mbappé) et d’autres qui sont très jeunes et doivent petit à petit être incorporés dans l’équipe, a justifié le coach parisien au micro de BeIN Sports. Je pense que ce match renforce l’idée qui est la nôtre: essayer de gagner la Coupe de France avec toute l’équipe». Le message de Luis Enrique est passé.