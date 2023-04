Youth League : l’AZ Alkmaar atomise l’Hajduk Split en finale !

Ce lundi soir, l’AZ Alkmaar, qui a éliminé le Barça, le Real Madrid et le Sporting CP au tour précédent; et l’HajduK Split, qui a éliminé la Primavera de Milan (3-1), croisaient le fer en finale de la Youth League. Un choc inédit dans cette version de la Ligue des Champions des U19.

La suite après cette publicité

Et c’est le club néerlandais qui a pris les devants avant la mi-temps grâce à un pénalty transformé par Jayden Addai (1-0, 45e). En deuxième période, leurs adversaires ont poussé pour égaliser. Mais ils n’ont rien pu faire face à l’AZ. Poku (70e, 76e) et Meerdink (79e, 87e) ont enfoncé le clou et permis à leur équipe de l’emporter 5 à 0. Une sacrée victoire pour Alkmaar, qui remporte cette édition de la Youth League.

À lire

Coppa : La Chaîne L’Equipe remporte les droits de diffusion de la compétition