Real Madrid : Eden Hazard, ça ne s'arrange pas

À la suite d'un nouveau pépin physique survenu face à l'équipe de France, en Ligue des Nations (2-3), Eden Hazard a été contraint de quitter le rassemblement de la Belgique et n'a pas pu participer à la victoire face au Shakhtar, en Ligue des Champions (5-0). Après avoir travaillé pendant deux semaines dans l'espoir de revenir lors du Clasico, au Camp Nou, Carlo Ancelotti l'a finalement jugé trop juste pour affronter le Barça (2-1), alors qu'il était pourtant présent dans le groupe madrilène. Le Belge n'a pas disputé la moindre minute en Catalogne, dimanche.

Un coup dur pour l'ancien de Chelsea. Arrivé en juin 2019 chez les Merengues, Eden Hazard (30 ans) n'a d'ailleurs toujours pas disputé la moindre minute lors d'un Clasico avec le Real Madrid. Alors que cinq rencontres face au FC Barcelone se sont déroulées, le Belge a été absent à cinq reprises. En 2019, il a raté les deux rencontres en raison d'une grave blessure à la cheville, subie contre le Paris Saint-Germain. Même scénario la saison suivante, en raison d'une blessure à la jambe droite au match aller et d'un pépin musculaire lors du retour. Des absences dans des moments importants qui semblent agacer à Madrid.

Vinicius Jr préféré à Eden Hazard

Même si Carlo Ancelotti croit encore en lui, ses absences régulières obligent Carlo Ancelotti à le sortir de son plan de jeu. «Il a eu beaucoup de blessures. Petit à petit, il atteint son meilleur niveau. Je suis sûr qu'il va l'atteindre cette saison et qu'il va jouer beaucoup de matchs. Sa position est très claire. Il peut jouer comme ailier gauche dans un 4-3-3 ou comme meneur de jeu dans un 4-4-2.» Un message élogieux, ce mardi, en conférence de presse, envers son joueur, mais le technicien italien semble tout de même avoir trouvé un trio d'attaque Vinicius Jr - Benzema - Rodrygo qui a montré des signes de satisfaction.

En tant que meneur de jeu, Eden Hazard n'a joué que deux rencontres au Real Madrid. Et vu la très belle forme de Vinicius ces dernières semaines, le retour de l'ancien joueur du LOSC oblige Carlo Ancelotti à le mettre sur le banc. «Il peut jouer, mais il y a un entraîneur qui préfère maintenant essayer un autre joueur. L'important est qu'il soit motivé pour travailler et jouer. C'est ce qu'il fait et son heure viendra. Il a absolument tout. Il doit s'accrocher. En ce moment, il ne joue pas, mais il a toutes les caractéristiques d'un joueur du Real Madrid : de la qualité et de la motivation», a ajouté l'italien. Un message fort envoyé à l'ailier de 30 ans, qui n'a disputé que sept rencontres avec la Casa Blanca cette saison.

