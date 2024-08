PSG-MHSC : les compositions probables

Un succès inaugural 4-1, un peu long à se dessiner, contre Le Havre, et voilà le PSG qui a idéalement lancé sa saison 2024-2025, particulièrement épiée après le départ de Kylian Mbappe. Le club francilien voudra offrir une belle prestation devant son public au Parc des Princes, pour l’ouverture de la 2e journée, avec la réception de Montpellier. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur sa dernière recrue en date, Désiré Doué, incorporé au groupe parisien. Les 4 recrues estivales (Safonov, Pacho, João Neves et Doué) ont été sélectionnées par le coach espagnol.

Ce n’est pas le cas de Danilo, Carlos Soler, Manuel Ugarte, Nordi Mukiele et Milan Skriniar, pourtant aptes au service. Les quatre premiers sont plutôt concernés par un départ, relativement imminent. Pour le dernier par contre, c’est une petite surprise, puisqu’il avait été pris dans le groupe face au Havre. Le signal ne semble pas bon pour le défenseur slovaque, qui n’a visiblement pas convaincu son entraîneur… Ce dernier va en tout cas pouvoir bâtir une défense solide, malgré les absences de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, avec Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, une charnière Marquinhos-Pacho et Beraldo pour dépanner à gauche.

Une piste du PSG se rapproche de Naples

Kolo Muani ou Asensio ?

Au milieu de terrain, Luis Enrique a plusieurs options, et il pourrait être tenté d’aligner un milieu Vitinha-Zaïre-Emery-João Neves pour la première fois. Sachant que Fabian Ruiz a repris du service et sera sur le banc, et que Kang-In Lee peut intégrer ce secteur. Devant, un doute subsiste sur l’identité de l’attaquant axial. Gonçalo Ramos est indisponible pour 3 mois, ce qui laisse une occasion en or à Randal Kolo Muani de s’installer. Mais la possibilité de voir Marco Asensio être titularisé en faux 9 existe. Sur les ailes, on devrait voir les deux titulaires en puissance que sont Bradley Barcola à gauche et Ousmane Dembélé à droite.

Côté montpelliérain, du classique avec Lecomte dans les buts, une charnière Omeragic-Sagnan (Christopher Jullien est blessé pour de longs mois). Tchato occupera le flanc gauche, Falaye Sacko le côté droit. Le milieu habituel est aussi présent avec le trio Chotard-Ferri-Savanier. Enfin, offensivement, le MHSC de Michel Der Zakarian propose un trident intéressant avec Nordin, Al-Tamari et Adams.

