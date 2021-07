Un partenaire maillot solidaire pour le Red Star

Le Red Star a annoncé ces dernières heures un nouveau partenaire maillot pour les trois prochaines saisons. Il s'agit de LinkedOut, une initiative lancée par Entourage et soutenue par Randstad, visant à «accompagner vers l’emploi les publics les plus fragiles» et «offrir un réseau professionnel à ceux qui n’en ont pas». Pour le président du club Patrice Haddad, ce partenariat était comme une évidence.

La suite après cette publicité

«Je me réjouis de ce partenariat qui est une démonstration de notre stratégie : placer le sens au cœur. C’est aussi un modèle de sponsoring qui est au service d’un projet global. Avec cette collaboration, le Red Star, Randstad et LinkedOut veulent contribuer à faire évoluer la société vers plus de fraternité. Je suis convaincu qu’en associant le rêve, la performance et l’engagement, il est réellement possible de changer la donne ! Le club continue ainsi de jouer son rôle d’acteur du lien social sur le territoire», a-t-il confié.