PSG : tout le monde en a marre de Neymar !

La suite après cette publicité

Dans un peu plus de 24 heures, le Paris Saint-Germain joue une bonne partie de sa saison avec ce duel de huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Bayern. Et le moins que l’on puise dire, c’est que le club de la capitale n’a pas vraiment préparé ce rendez-vous de la meilleure des manières. Entre résultats relativement moyens, blessures de joueurs majeurs et tensions en interne, l’écurie de Christophe Galtier a connu des derniers jours agités.

Et s’il y a un homme qui agace tout le monde, c’est Neymar. Face à Monaco, on l’a vu être assez dur avec certains de ses partenaires comme Vitinha ou Ekitike, puis, il y a eu ce clash avec Luis Campos lorsque ce dernier est descendu dans les vestiaires reprocher aux joueurs parisiens leur attitude. Mais surtout, il y a un niveau de performance qui n’est pas celui qu’on attend d’un joueur avec un tel talent, un tel statut et un tel salaire.

À lire

PSG - Bayern : Neymar sera en conférence de presse ce lundi

Un casse-tête pour le PSG

Dans son édition du jour, Le Parisien révèle quelques nouveaux détails. Il y a eu cette fameuse fête d’anniversaire, terminée le 6 février au matin, et qui n’a pas vraiment plu aux dirigeants parisiens, juste avant le Classique. La manière dont laquelle il s’en est pris à Vitinha et Ekitike n’a pas plu en interne également. Clairement, la star de la Canarinha est un gros casse-tête pour l’état-major francilien.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2027, il risque bien de devenir un boulet pour le club si ses prestations ne s’améliorent pas rapidement. D’autant plus qu’il touche un salaire conséquent d’environ 30 millions d’euros annuels, et que le PSG est dans une situation un peu délicate vis à vis du fair-play financier, avec nécessité de réduire sa masse salariale drastiquement. Clairement, il risque encore d’être question d’un départ du Ney dans les mois à venir. Mais une question se pose : qui voudrait bien de lui aujourd’hui ?