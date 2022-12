Monza : Pablo Mari a rejoué

Victime d’une attaque au couteau survenue dans un centre commercial de la région de Milan, il y a deux mois, Pablo Mari a déjà pu refouler le rectangle vert. Entré en jeu à la 78e minute de la rencontre amicale entre l’Olympique Lyonnais et son club de Monza (2-1), l’Espagnol de 29 ans n’a pas caché sa joie de retrouver le football.

« 56 jours après, de retour ! », s’est-il largement réjouit l’ancien Gunners, sur les réseaux sociaux de son club. Initialement pas prévu avant un mois, c’est donc plus rapidement qu’espéré que son retour a été entériné, pour le plus grand plaisir du joueur et de ses coéquipiers, après cette terrible épreuve.

