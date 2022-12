Amical : l’OL chute contre Monza

La suite après cette publicité

Avant de se déplacer à Brest, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, mercredi 28 décembre, l’Olympique Lyonnais disputait un dernier match amical, face à Monza, 14e de Serie A, au Groupama Stadium. Après avoir battu Louvain et Liverpool, avoir fait nul avec Sochaux et perdu contre Arsenal, les joueurs de Laurent Blanc ont chuté 2-1 dans leur antre à l’occasion de leur 5e et dernier match de préparation.

Sous la pluie, Anthony Lopes a été sollicité. Sur un tir de Carlos Augusto repoussé par le gardien lyonnais, c’est Dany Mota qui suivait pour ouvrir le score (0-1, 25e). Dans le deuxième acte, c’est sur une contre-attaque que les troupes de Raffaele Palladino ont doublé la mise. Servi par Giulio Donati, Gianluca Caprari a trompé le portier portugais sur son premier ballon (0-2, 63e). En fin de rencontre, Castello Lukeba a permis à l’OL de sauver l’honneur (1-2, 90e+2). Pour ne rien arranger à l’affaire, Malo Gusto est sorti blessé à l’arrière de la cuisse (54e), tout comme Henrique (73e).

