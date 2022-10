Monza : le témoignage glaçant de Pablo Marì, sauvagement poignardé !

La suite après cette publicité

L'Italie s'endormira, ce jeudi soir, avec les traces d'un drame aussi violent qu'inattendu. Un homme de 46 ans, arrêté par la police locale, souffrant de problèmes mentaux présumés a, en effet, volé un couteau au « Carrefour » situé dans le centre commercial « Milanofiori », en périphérie de Milan, avant de poignarder six personnes. Prêté par les Gunners au promu italien, Monza, Pablo Marì faisait malheureusement partie de cette effroyable scène. Transféré à l’hôpital Niguarda par hélicoptère, le défenseur espagnol de 29 ans est, depuis, sorti du silence. Un témoignage résumant, à lui seul, la violence de l'événement.

«J’ai eu de la chance. J’ai vu une personne mourir devant moi. J’étais avec mon bébé et j’ai ressenti une douleur atroce dans mon dos. Puis j’ai vu cet homme poignarder une personne à la gorge. Je vais bien, lundi je serai sur le terrain», a ainsi déclaré l'ancien joueur de Majorque, Manchester City ou encore Flamengo dans des propos rapportés par la Gazzetta Dello Sport. Des révélations aussi effrayantes que rassurantes, allant dans le sens des propos tenus, un peu plus tôt, par Adriano Galliani, président de Monza. «Pablo Mari a une blessure assez profonde dans le dos, mais heureusement ses organes vitaux comme les poumons n'ont pas été touchés. Sa vie n'est pas en danger. Il a quelques blessures mais pas très graves. Il est conscient. Il a eu la force de plaisanter en me disant qu'il sera sur le terrain lundi», assurait, à ce titre, le dirigeant italien qui s'est rendu au chevet du joueur à l'hôpital, aux côtés de l'entraîneur de Monza, Raffaelle Palladino.

De nombreux messages de soutien pour Pablo Marì !

Entouré de sa femme et de son fils au moment des faits, Pablo Marì n'a pas subi de blessures graves. Si ces jours ne sont donc pas en danger, le défenseur a, cependant, reçu plusieurs messages de soutien. «Cher Pablo, nous sommes tous ici à tes côtés et ceux de ta famille, nous t'aimons, continue à te battre comme tu sais le faire, tu es un guerrier et tu vas bientôt guérir», a notamment écrit le club de Monza sur son compte Twitter, en citant son président Adriano Galliani. De son côté, Valence, club par lequel Marí est passé dans les catégories inférieures, a envoyé un message d’encouragement au footballeur sur ses réseaux sociaux.

«Nous souhaitons à Pablo Marì, un joueur formé dans le @Academia_VCF et actuel joueur de la @ACMonza, un prompt rétablissement et beaucoup d’encouragement après avoir été victime d’un attentat dans un centre commercial à Milan», peut-on ainsi lire. Un peu plus tôt dans la soirée, c'est Arsenal qui réagissait à cette triste nouvelle. «Nous sommes tous choqués d’apprendre la terrible nouvelle de l’attaque au couteau en Italie, qui a envoyé un certain nombre de personnes à l’hôpital, y compris notre défenseur central prêté Pablo Mari. Nous avons été en contact avec l’agent de Pablo qui nous a dit qu’il était à l’hôpital et qu’il n’était pas gravement blessé. Nos pensées vont à Pablo et aux autres victimes de ce terrible incident», indiquait le communiqué des Gunners. D'après Sky Italia, le premier bilan fait état d'un mort et de cinq blessés, dont certains dans un état critique. Glaçant...