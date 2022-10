Pablo Marì poignardé dans la banlieue de Milan

A en croire plusieurs médias italiens, dont l'agence de presse La7, le défenseur central espagnol Pablo Marì (29 ans), prêté avec option d'achat par Arsenal au promu Monza, aurait été poignardé dans un centre commercial près de Milan. Il serait l'une des six victimes d'une attaque au couteau, dont trois dans un état grave. Plusieurs sources s'accordent pour annoncer que l'ancien défenseur de l'Udinese est actuellement conscient et pris en charge à l'hôpital, aux côtés de son président Adriano Galliani et l'entraîneur Raffaele Palladino, venus à son chevet. L'agresseur, âgé de 46 ans, a quant à lui été arrêté et mis en garde à vue.

La suite après cette publicité

Interrogé à l'issue de la rencontre perdue contre le PSV (0-2), ce jeudi soir, Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, a d'ailleurs donné des nouvelles, plutôt rassurantes, de son défenseur : «je viens de l'apprendre. Je sais qu'Edu a été en contact avec ses proches. Il est à l'hôpital mais il semble aller bien», a ainsi déclaré le coach espagnol.