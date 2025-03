Brest : Brendan Chardonnet victime d’un pneumothorax

Très mauvaise nouvelle pour Brendan Chardonnet et le Stade Brestois. Victime d’un coup contre Angers la semaine passée, le capitaine des Pirates avait dû céder sa place après le choc. Et visiblement, c’est une blessure assez grave qu’a subie le joueur de 30 ans, puisqu’il a notamment eu plusieurs côtes cassées. Éric Roy a donné des nouvelles de son joueur à la veille du match contre le Stade de Reims.

Présent en conférence de presse, le technicien des Bretons a expliqué que son défenseur central avait dû subir une intervention chirurgicale cette semaine, et souffrait de plusieurs fractures au niveau des côtes : « Brendan a subi un pneumothorax et a eu quatre côtes cassées, dont une qui a perforé et a fait rentrer de l’air dans le poumon. Il a subi une intervention chirurgicale en milieu de semaine et pourrait être absent un bon moment. » Reste désormais à voir quelle sera la durée de son indisponibilité. Il s’agit en tout cas d’un sacré caillou dans la chaussure des pensionnaires de Francis-Le Blé, puisque Chardonnet est l’élément le plus utilisé de l’effectif depuis le début de la saison.