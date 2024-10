Amicaux (F) : la France domine la Jamaïque

Un peu plus de deux mois après l’énorme désillusion aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec une élimination prématurée face au Brésil en quarts de finale, l’équipe de France féminine voulait tourner la page avec la première du nouveau sélectionneur Laurent Bonadei, l’adjoint promu à la tête de l’équipe après le départ de Hervé Renard suite à la parenthèse olympique. Et pour préparer l’Euro 2025 en Suisse l’été prochain, les Bleues affrontaient la Jamaïque au stade Bonal de Sochaux. Une sélection contre qui elles s’étaient cassées les dents lors du dernier Mondial océanien en phase de poules (0-0). Mais cette rencontre amicale aura connu un tout autre scénario pour les coéquipières de la capitaine Wendie Renard, avec une belle victoire acquise face aux Reggae Girlz (3-0).

La milieu de terrain du Paris FC Clara Mateo inaugurait le festival tricolore d’une frappe croisée (1-0, 22e) pour son deuxième but en sélection avant que la Fenotte Renard ne saute plus haut que tout le monde pour faire le break avant la pause (2-0, 39e). Très vite après le retour des vestiaires, la Parisienne Sandy Baltimore a ensuite corsé l’addition face à des Jamaïquaines d’une reprise dans la lucarne opposée (3-0, 48e), sa 4e réalisation en équipe de France. Wendie Renard croyait s’offrir un doublé à un quart d’heure de la fin mais elle reste bloquée à 39 buts en Bleue après son deuxième but refusé par la VAR. 3-0, l’équipe de France féminine version Bonadei commence parfaitement cette trêve avant un nouveau test amical en Suisse mardi soir.