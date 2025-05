OM : Pablo Longoria confirme le départ de Luis Henrique

Auteur de 7 buts et 7 passes décisives en 33 rencontres de championnat, Luis Henrique ne devrait plus être à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le Brésilien de 23 ans est convoité par plusieurs gros clubs européens dont l’Inter, la Juventus et Nottingham Forest, comme révélé en exclusivité par nos soins. Présent en conférence de presse pour faire le bilan de la saison de l’OM, Pablo Longoria a confirmé que son joueur allait être vendu rapidement.

La suite après cette publicité

« Des discussions avec l’Inter Milan ? Pas seulement avec ce club. il y a des discussions avec différents clubs. Notre objectif c’est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin pour des questions de bilan et de respect avec notre propriétaire. Cette Coupe du monde des clubs a changé radicalement les contrats. Tu vois que le marché s’anticipe beaucoup. Je suis fier que Luis Henrique ait attiré l’attention de différents top clubs en Europe car c’est la chose que je lui avais promise avant son arrivée au club », a répondu le président olympien. C’est plutôt clair.