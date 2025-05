OM : Longoria va payer plus pour Greenwood

Pablo Longoria a offert plus d’une heure de conférence de presse pour dresser le bilan de la saison 2024-2025, achevée à la deuxième place, et évoquer les perspectives d’avenir. Forcément, l’un des sujets concerne Mason Greenwood, recruté l’été dernier au nez et à la barbe de nombreux clubs européens, prêts à miser sur le joueur de Manchester United. Et Longoria en a dit plus sur le montage qui avait permis de doubler la concurrence.

La suite après cette publicité

« On avait acheté 50% sur toute la valeur du joueur, c’était l’unique possibilité pour nous de faire le coup car il y avait d’autres clubs sur le coup. Maintenant, la qualification en Ligue des Champions nous oblige à acheter autour de 10 % supplémentaires », a-t-il exposé, sans donner de chiffres plus précis. « C’est un joueur majeur de l’effectif. Il est content ici. Nous sommes content avec son niveau de performance lors de cette saison. C’était un des joueurs les plus importants de la saison. Il y a eu des hauts et des bas. Mais c’était sa première saison complète avec une préparation ». Greenwood est désormais attendu pour performer en Ligue des Champions la saison prochaine.