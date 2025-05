Paraguay : contrat résilié pour Dario Benedetto

En janvier dernier, l’ancien buteur de l’OM Dario Benedetto quittait Querétaro et le Mexique pour rebondir au Club Olimpia, au Paraguay. Mais après seulement 12 matches et aucun but inscrit, l’Argentin de 35 ans a été poussé vers la sortie.

«Le conseil d’administration du Club Olimpia informe ses membres et le public que, suite à des discussions entre les parties, il a été mutuellement convenu de mettre fin à la relation contractuelle entre l’institution et le footballeur DARÍO BENEDETTO. Cette décision entrera en vigueur immédiatement. Le Club OLIMPIA remercie M. Benedetto pour ses services durant son mandat au sein du club et lui souhaite plein succès dans ses futurs projets professionnels», peut-on lire sur le communiqué.