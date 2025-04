Monaco - Strasbourg : les compositions officielles

C’est le choc de la journée dans la course à l’Europe. Monaco reçoit Strasbourg ce samedi à 19h pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement dauphin du PSG, le club du Rocher, qui compte un point d’avance sur l’OM (troisième) et deux sur Lyon (quatrième) voudra enchaîner une deuxième victoire consécutive pour rester maître de son destin dans cette course à la Ligue des champions. De leur côté, les Strasbourgeois, sixièmes à trois points de leur adversaire du soir, voudront créer la surprise.

Pour ce faire, Adi Hütter a aligné un 4-4-2 avec une attaque composée d’Embolo et Biereth. Camara et Zakaria devront animer l’entrejeu avec Minamino et Akliouche. Du côté de Strasbourg, Emegha est titulaire en pointe aux côtés de Bakwa et Moreira. Doué et Barco seront les pistons.

Les compositions officielles :

AS Monaco : Köhn - Vanderson, Singo, Mawissa, Caio Henrique - Akliouche, Camara, Zakaria, Minamino - Biereth, Embolo.

Strasbourg : Petrovic - Omobamidele, Doukouré, Sarr - Doué, Santos, Diarra, Barco - Bakwa, Moreira - Emegha.