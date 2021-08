OL : Peter Bosz et l'épineux dossier Jason Denayer

Alors que le mercato estival 2021 est plus que calme du côté de l'Olympique Lyonnais, les dirigeants rhodaniens vont avoir du travail ces prochains mois avec plusieurs joueurs en fin de contrat dans un an, comme Jason Denayer. Le défenseur belge n'a toujours pas signé de nouveau bail et un départ libre dans quelques mois n'arrangerait pas les affaires des Gones.

Invité à s'exprimer sur le cas du joueur de 26 ans en conférence de presse avant le déplacement à Angers (dimanche à 13h), l'entraîneur Peter Bosz a été très clair : «s'il est là, je vais l'utiliser mais pour le club, c'est autre chose. Ils veulent le prolonger mais ne réussissent pas. Ce sont pour moi deux choses différentes. Il est là et quand il sera prêt, je vais l'utiliser bien sûr.»