Quelle fin de mercato pour le HAC ?

Le Havre enflamme ce mercato hivernal, et ce contre toute attente. Limité financièrement - conséquence directe de la baisse des droits TV mais aussi du feuilleton CVC - et sanctionné par la DNCG d’un encadrement de sa masse salariale, le club normand n’abdique pas. Pour preuve, depuis le début de cette fenêtre hivernale Mathieu Bodmer et ses équipes s’efforcent, une nouvelle fois, de flairer les bons coups. Une équation difficile que le board normand a, jusqu’alors, plutôt bien résolu.

Un nouveau mercato sans argent mais avec des idées

Malgré les départs de Steve Ngoura vers le Cercle Bruges et de Christopher Opéri du côté de Basaksehir, le club doyen a ainsi officialisé les arrivées du buteur égyptien Ahmed Hassan, du jeune milieu prometteur Mahamadou Diawara, prêté six mois par l’Olympique Lyonnais, mais également du latéral gauche Fodé Ballo-Touré, tout juste officialisé après avoir résilié son contrat du côté de l’AC Milan. Un nouveau très joli coup réalisé par la cellule de recrutement havraise alors que Monza était également à l’affût.

Arrivé pour six mois dans la cité portuaire, l’international sénégalais de 28 ans (16 sélections), qui a consenti à de très (très) gros efforts financiers pour rejoindre le HAC, va ainsi venir renforcer le secteur défensif normand. Un renfort de taille pour les Ciel et Marine, 17es de Ligue 1 et en grande difficulté depuis le début de la saison (pire attaque du championnat avec 14 buts marqués et troisième pire défense de l’élite avec 37 buts encaissés). Reste désormais une interrogation centrale : le HAC va-t-il encore passer à l’action d’ici la fin du mercato hivernal ?

Un milieu recherché, des départs obligatoires

Selon nos dernières informations, la réponse penche plutôt vers un oui. En revanche, aucune autre arrivée ne sera possible sans dégraisser en amont. Dans cette optique, Mathieu Bodmer et son staff travaillent actuellement sur d’éventuelles sorties. Pour autant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun joueur n’est concrètement concerné par un départ. Si Arouna Sanganté attise notamment les convoitises de Séville, le club espagnol - qui vient de recaler une nouvelle approche d’Aston Villa - semble plutôt déterminé à conserver Loïc Badé.

Pour le reste, Oussama Targhalline ne devrait pas prolonger son aventure au HAC et reste plus que jamais un candidat au départ. Mais là-encore, ça ne se bouscule pas vraiment. En attendant que la situation se débloque, les hautes sphères havraises continuent, quoi qu’il en soit, de s’activer et de prospecter à la recherche de belles affaires. Toujours selon nos indiscrétions, le HAC espère ainsi se renforcer au milieu de terrain. Une volonté qui restera cependant au stade de volonté si les pensionnaires du stade Océane ne parviennent pas à acter des départs. Affaire(s) à suivre…