Aston Villa : Loïc Badé parti pour rester à Séville

Depuis plusieurs jours, Aston Villa lorgne Loïc Badé. L’objectif pour le club anglais est de boucler au plus vite le successeur de Diego Carlos qui vient de quitter officiellement les Villans pour rejoindre la Turquie et le Fenerbahce. L’international tricolore, pilier du club andalou, finaliste des Jeux Olympiques avec la France à Paris 2024 et récompensé par ses bonnes performances en étant appelé en Equipe de France par Didier Deschamps, est très heureux en Andalousie.

Si l’ancien Rennais est bien évidemment tenté de rejoindre un club ambitieux et qualifié en Ligue des Champions, son attachement au club espagnol et son envie d’emmener son équipe en Coupe d’Europe en fin de saison le font hésiter. Du côté sévillan, on préfère garder encore quelques mois le meilleur joueur de l’équipe, et ce, malgré l’offre d’Aston Villa qui colle aux exigences initiales de Séville (supérieur à 25 M€). Pour le moment, Loïc Badé est parti pour rester en Andalousie cet hiver, mais comme le dit l’adage, dans le foot tout va très vite et un ultime changement de dernière minute n’est pas à exclure.