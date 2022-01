Liga : Villarreal fait imploser Majorque

Logiquement, Villarreal a rapidement confisqué le ballon sur sa pelouse face à Majorque. Pas franchement dangereux dans les dix premières minutes, les hommes d'Unai Emery se sont cependant installés dans le camp adverse. C'est ainsi qu'Alberto Moreno, positionné à l'angle droit de la surface de réparation, a tranquillement pu orienter vers Alfonso Pedraza dont l'appel couloir gauche était tranchant. Ce dernier a centré dans la foulée, juste avant que le ballon ne morde la ligne de sortie, et Franco Russo, qui voulait devancer la projection de Manu Trigueros, a dévié le cuir du genou dans son propre but... Le tir parfaitement croisé a transpercé un Riquelme impuissant (1-0, 13e). Les visiteurs tentent alors de réagir, comme avec ce centre de Takefusa Kubo déposé sur le crâne d'Amath Ndiaye, mais la tentative est trop axiale et Gerónimo Rulli s'en saisit (21e).

Puis en se découvrant, les visiteurs vont laisser des espaces dans leur dos que Villarreal va exploiter. Trouvé peu avant le rond central, Vicente Iborra décoche une ouverture millimétrée pour la course de Pedraza, qui va au bout de son action, avant de servir au point de penalty Trigueros. Celui-ci ajuste alors à bout portant le pauvre portier de Majorque (2-0, 34e). Le break est fait et les locaux desserrent un peu l'étreinte. Pour frapper par à-coups. Avec une percée de Mario Gaspar ou un tir lointain de Moreno détourné du bout des doigts par Riquelme (78e). Dani Parejo parachève finalement le festival en fin de partie, en convertissant un penalty (3-0, 87e), provoqué par le jeune Nicolas Jackson et concédé par le malheureux Russo (par conséquent exclu...). Avec ce large succès, le sous-marin jaune passe provisoirement sixième de Liga, juste devant le FC Barcelone, pendant que Majorque vivote à la dix-septième place.