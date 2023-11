Zinedine Zidane est à Marseille !

Sans club depuis le mois de mai 2021 et une dernière pige avec le Real Madrid, Zinedine Zidane se retrouve, depuis, associé à diverses écuries dont l’Olympique de Marseille. En vertu de la situation délicate que traverse l’OM au cours des dernières semaines, que ce soit sur le plan sportif ou interne, de multiples rumeurs, liant une arrivée du champion du monde 1998 dans la cité phocéenne à un éventuel rachat du club français par des investisseurs saoudiens, ont refait surface. Une opportunité qui pourrait ravir une multitude de fans olympiens.

En attendant, les supporters marseillais ont eu le plaisir d’apercevoir «Zizou» fouler la pelouse de l’Orange Vélodrome à l’occasion du Tournoi des Défenseurs de l’Enfance dont la troisième édition se tenait ce dimanche à Marseille. Aux côtés de Mohamed Bouhafsi et de nombreux autres partenaires, l’ex-international français (108 sélections, 31 buts) a manifesté son engagement pour sensibiliser le plus grand nombre et rappeler les droits fondamentaux des enfants, en particulier ceux de l’Aide sociale à l’enfance.