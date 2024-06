Autriche-France : revivez l’avant-match !

Konrad Laimer au micro de BeIN Sports : «Comme toujours, on s’est bien préparés avec le coach. On sait à quel point ils sont forts avec de grosses individualités mais aussi une force collective. On sait qu’on peut leur faire mal en pressant et en étant bon offensivement. Je ne sais pas vraiment comment on va faire, mais on a notre plan. Il n’y a pas de plan anti-Mbappé. Toute l’équipe doit l’arrêter. Si on perd un duel contre lui, il faut que deux autres joueurs viennent pour le stopper. On peut leur faire mal collectivement et il n’y a pas que Mbappé à surveiller. On ne peut pas l’arrêter pendant 90 minutes. Mais on peut mettre un ou deux joueurs pour l’arrêter.»