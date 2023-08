PSG : l’incroyable certitude de Kylian Mbappé et des lofteurs

La suite après cette publicité

C’est l’un des autres gros sujets de l’été animé du PSG. Alors que le club de la capitale est en pleine guerre contre le FC Barcelone suite à l’arrivée imminente d’Ousmane Dembélé, il va devoir gérer la volonté de Neymar de quitter Paris et en a fait part à ses dirigeants. Tout cela sans oublier la mise à l’écart de Kylian Mbappé dans le loft du club. Ce lundi, Le Parisien rapporte que l’état d’esprit du Bondynois est impeccable avec les indésirables du groupe. Toujours aussi studieux, l’ancien Monégasque joue un rôle de mentor au sein de ce groupe et n’hésite pas à souvent prendre la parole alors qu’un sourire imperturbable est collé à son visage depuis deux semaines.

Une présence qui donne beaucoup de confiance à ce groupe de joueurs composé également de Leandro Paredes et Abdou Diallo, entre autres. En effet, d’après les indiscrétions de nos confrères, ces derniers sont sûrs de "laver" (NDLR : battre très facilement) le groupe de joueurs partis au Japon. «Si cela se passe aussi bien, c’est parce qu’il y a Kylian en leader», divulgue un proche du groupe qui ajoute que ces lofteurs s’entraînent dans des conditions assez identiques que celles du groupe professionnel. On murmure même que la situation était parfois schizophrénique en Asie avec la situation de Mbappé, qui aurait même embarrassé Luis Enrique, intronisé un mois plus tôt.