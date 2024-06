JO : l’Argentine devra faire sans deux de ses stars

Comme en France, la sélection argentine pour les JO est également très incertaine, avec des clubs qui refusent de libérer leurs joueurs cet été. La présence de Lionel Messi et d’Angel Di Maria a été un temps espérée comme jokers de cette sélection (joueurs ayant plus de 23 ans), mais l’heure n’est plus à l’optimisme ces dernières semaines. Javier Mascherano devra aussi faire sans la star de la nouvelle génération argentine.

Selon Tycsports, Manchester United refuse qu’Alejandro Garnacho (19 ans) aille aux Jeux de Paris. Il y a également très peu de chances, selon le média argentin, qu’Enzo Fernández soit libéré par Chelsea. Les Argentins pourront toutefois compter sur Julián Álvarez et Nicolás Otamendi, assurés d’être convoqués pour la compétition.