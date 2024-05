Robert Lewandowski se compare à Kylian Mbappé

Ils se sont rencontrés cette saison en Ligue des Champions lors de la qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale face au Barcelone (2-3/4-1). Robert Lewandowski et Kylian Mbappé sont deux des meilleurs attaquants de la planète et ont de fortes chances d’être opposés la saison prochaine en Liga quand ce dernier rejoindra la Real Madrid. En attendant, les deux hommes doivent s’affronter le 25 juin prochain lors du 3e match de poules de l’Euro 2024 entre la France et la Pologne. Un sacré choc en prévision sur lequel Robert Lewandowski est revenu.

Interrogé par RMC Sport, l’ancien du Bayern Munich s’est prêté au jeu des comparaisons avec Kylian Mbappé : «on est des joueurs différents. Kylian n’est pas un vrai numéro 9, typique. C’est plus un joueur de côté avec sa vitesse. Il est rapide, agile, c’est un joueur complètement différent, mais c’est sur que c’est un joueur qui peut changer un match, sortir quelque chose de spécial… Jouer contre lui c’est toujours un privilège et notre affrontement va être très sympa!»