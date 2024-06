Pays-Bas : Wout Weghorst avait prédit le scénario contre la Pologne

Le supersub par excellence. Longtemps accrochés par la Pologne, les Pays-Bas ont pu compter sur Wout Weghorst pour arracher la victoire sur le fil à l’occasion du premier match du groupe D (2-1), ce dimanche. Tout juste entré en jeu, Wout Weghorst a profité d’un centre de Nathan Aké pour marquer d’un tir placé sur son premier ballon à la 83e minute. Un scénario prévu par l’attaquant néerlandais, buteur lors de ses 3 dernières apparitions avec les Oranje.

«Parfois, tu as presque un pressentiment. Je l’ai dit à ma compagne plus tôt ce matin, parce qu’elle ne savait pas si elle viendrait. J’ai dit que ce serait un nul, 20 minutes avant la fin, puis que j’entrerais en jeu et que je marquerais. Parfois, on le sent. Je suis vraiment heureux et fier», a soufflé le joueur prêté à Hoffenheim auprès de l’UEFA. Avec ce résultat, la sélection néerlandaise s’empare de la première place de la poule D en attendant la rencontre entre l’Autriche et la France, lundi.