Euro 2024 : les Pays-Bas démarrent avec une victoire contre la Pologne

Entrée en matière dans cet Euro pour les Pays-Bas et la Pologne, équipes du Groupe D, avec les Bleus et l’Autriche. Une rencontre pour laquelle les Oranje étaient attendus au tournant, surtout qu’en face, les Polonais devaient composer sans leur référence Robert Lewandowski. Côté néerlandais, Ronald Koeman alignait un trio d’attaque composé de Gakpo, Depay et Xavi Simons, qui avait des choses à prouver cet après-midi, lui qui est souvent critiqué en sélection. Si les Pays-Bas commençaient fort avec une frappe de Gakpo bien sortie par Wojciech Szczęsny, auteur d’une intervention décisive (2e), la bande de Virgil van Dijk allait vite être cueillie à froid. Sur corner, Adam Buksa devançait tout le monde et expédiait le cuir au fond des filets de la tête (1-0, 16e). Derrière, les Néerlandais réagissaient vite, mais se heurtaient à un bon Szczęsny, décisif sur cette reprise de Van Dijk (20e), alors que Depay manquait le cadre de peu (22e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Pays-Bas 3 1 1 1 0 0 2 1 4 Pologne 0 1 -1 0 0 1 1 2

Plutôt dangereux et bons dans le jeu malgré ce retard au tableau d’affichage, les Pays-Bas allaient enfin être récompensés. Sur une frappe de l’extérieur de la surface, l’ailier néerlandais voyait la trajectoire du cuir être légèrement déviée par un défenseur et se loger au fond des cages (1-1, 29e). Une grosse domination hollandaise, mais la Pologne avait aussi des atouts et se montrait dangereuse lorsqu’elle s’approchait des derniers mètres. Au retour des vestiaires, les Pays-Bas continuaient leur domination, jusqu’à une phase de domination polonaise à l’heure de jeu. Dumfries était tout de même à deux doigt de mettre les siens devant avec un tir qui a frôlé le poteau droit de Szczęsny (64e). Le gardien dégoûtait encore Depay (70e), alors que De Vrij manquait le cadre de peu (72e). La fin de match n’était qu’une multiplication d’assauts hollandais, et c’est Wout Weghorst, tout juste entré en jeu, qui donnait la victoire aux siens. Aké mettait un excellent ballon dans la boîte, et Weghorst, en bon renard, prenait l’avantage sur son défenseur et crucifiait le gardien polonais (1-2, 83). Derrière, les Polonais ont eu des situations pour égaliser, mais les Néerlandais ont tenu. Les Pays-Bas démarrent avec une victoire avant d’affronter la France ; la Pologne devra battre l’Autriche.