OM : un nouveau concurrent de taille sur Mason Greenwood

C’est un dossier épineux qui anime les réseaux sociaux. L’Olympique de Marseille a décidé de frapper fort sur le marché des transferts et surtout offensivement. Dans ce sens, depuis plusieurs semaines, le club phocéen avait commencé à discuter avec Mason Greenwood. L’international anglais, très controversé depuis son scandale d’agression sexuelle, s’est pleinement relancé du côté de Getafe. Auteur d’une belle saison avec 10 buts et 6 passes décisives, l’attaquant de 22 ans est sur le départ de Manchester United et l’OM semble être le candidat numéro un pour l’accueillir.

Dans ce sens, nous vous révélions il y a quelques jours qu’un accord total avait été trouvé pour la venue du natif de Bradford sur la Canebière. De base, Manchester United souhaitait 40 millions d’euros pour libérer son ancienne pépite. L’OM ne s’est pas aligné sur un tel montant, et proposait une offre aux alentours de 30 M€ avec un pourcentage sur une future revente. Mais les nombreuses polémiques autour du passé du joueur divisent clairement les supporters et plusieurs d’entre eux se sont opposés à sa venue. C’est aussi le cas du maire de Marseille Benoit Payan qui avait été très clair au moment d’évoquer la rumeur Greenwood à Marseille : il ne veut pas de l’Anglais dans son club.

Naples dans la course

«Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. frapper sa femme… J’ai vu des images qui m’ont profondément choquée. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d’un homme et il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe. Les valeurs de l’OM et de Marseille, c’est tout sauf ça en fait. Vous mesurez ça, et il prétend jouer à l’OM ? C’est une honte. Je demanderai au président de l’OM de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme», avait-il lancé. Depuis, le dossier semble ralentir un peu et la concurrence en profite donc. Selon les informations de Sky Italia, un autre club italien est récemment entré dans la course.

Outre la Lazio qui était le principal concurrent dans ce dossier, c’est désormais le Napoli d’Antonio Conte qui veut récupérer le joueur et a visiblement de sérieux arguments. L’international anglais (1 sélection) s’est accordé un délai de réflexion après les déclarations du maire de Marseille et a un peu été refroidi. Ce qui a profité à Naples qui a entamé des discussions avec le joueur. Surtout, la formation napolitaine suivait le joueur depuis plusieurs mois maintenant et avait déjà fait part de son intérêt. Mais le média précise que l’OM a toujours une longueur d’avance dans ce dossier puisqu’il a déjà convaincu Manchester United avec une belle offre. Pour s’aligner sur les plus de 30 millions de Marseille, Naples doit d’abord se séparer d’un joueur de son effectif. Mais pour espérer finaliser ce dossier, les Partenopei doivent espérer que Greenwood recale l’OM, ce qui n’est pour le moment pas la tendance comme nous vous le révélions. De son côté, la Lazio s’éloigne clairement et l’OM semble avoir un boulevard dans ce dossier, à moins que…