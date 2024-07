Mercato : Mason Greenwood chaud pour venir à l’OM !

Il y a 3 saisons, lorsque Mason Greenwood crevait l’écran avec Manchester United (31 buts et 9 passes décisives lors de ses deux premières saisons pleines avec Manchester toutes compétitions confondues), de nombreux observateurs lui prédestinaient un destin doré et le valorisaient à hauteur de 100 M€. Mais entre-temps, des affaires extrasportives (qui ont été finalement classés sans suite) ont mis un coup de frein à la carrière du joueur qui a dû se mettre en retrait pendant plusieurs mois, le temps que la situation soit clarifiée, avant de se voir réhabilité suite à un retour remarqué du côté de Getafe en Liga espagnole (36 matches, 10 buts, 6 passes décisives toutes compétitions confondues) où les supporters l’ont adulé pendant une saison.

Malgré un retour sportif au premier plan du joueur en Espagne, celui qui était considéré il y a peu comme le plus grand espoir de MU de ces 10 dernières saisons ne fait pas partie des plans des Red Devils. Le club anglais ne tient pas à brader son joueur, qui avait fait son mea-culpa il y a quelques mois et lui cherche une porte de sortie malgré la fin de ses aventures judiciaires. MU espère en récupérer le meilleur prix, à savoir 40 M€. Dès lors, c’est bel et bien une bataille entre l’OM et la Lazio de Rome qui s’est lancée ces dernières heures.

L’OM a de bonnes raisons d’y croire

Néanmoins, le joueur semble s’éloigner du club romain. Selon nos informations, l’ailier gauche anglais de 22 ans n’est pas très chaud à l’idée de rejoindre la Lazio et privilégie la piste menant à celle de l’OM. Une information quelque peu différente des récentes déclarations du président Claudio Lotito qui a assuré qu’un joueur «dix fois meilleur que Mason Greenwood était sur leur liste», indiquant par ailleurs que la piste menant au joueur de MU était réelle et très chaude… l’an passé. Le champ semble donc désormais libre pour le board marseillais qui entend bien faire tout son possible pour offrir à Roberto De Zerbi un nom du football européen, en pleine possession de ses moyens et qui dispose d’une forte marge de progression. Conscient de la formidable opportunité qui s’offre à lui, le club phocéen s’active et a entamé des discussions concrètes avec son homologue anglais, selon nos informations.

Les dernières tendances laissent même planer un vent d’optimisme à Marseille quant aux chances de finaliser l’opération. Pour rappel, Manchester United réclame 40 M€ pour 100 % des droits du joueur dont le contrat s’achève en juin 2025. Les Red Devils vont devoir se montrer plus raisonnables et trouver la formule qui conviendra à toutes les parties. Si les négociations battent actuellement leur plein pour le plus grand bonheur de l’OM (le joueur fait l’unanimité en interne), une partie des supporters marseillais se régale, elle, d’ores et déjà d’avoir l’une des plus grosses promesses européennes au poste d’ailier gauche.