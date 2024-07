OM : Mason Greenwood fait l’unanimité en interne

C’est une piste qui enflamme les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Après avoir débuté très fort son mercato estival avec l’arrivée de Roberto De Zerbi puis d’Ismaël Koné et Lilian Brassier, l’Olympique de Marseille veut maintenant s’activer pour renforcer significativement son secteur offensif. Dans ce sens, le profil d’un offensif gaucher capable d’animer le couloir a été ciblé. Et cela est devenu encore plus une priorité avec le départ d’Iliman Ndiaye direction Newcastle. Alors le nom d’un certain Mason Greenwood a rapidement été évoqué du côté de l’Angleterre.

Et c’est bien un dossier concret pour l’Olympique de Marseille. Dans ce sens, la presse britannique révélait même ces dernières heures que la formation olympienne avait dégainé une offre pour l’international anglais. L’attaquant de 22 ans reste sur un prêt réussi du côté de Getafe cette saison (36 matches, 10 buts, 6 passes décisives). Mais s’il évoluait cette saison dans un club de milieu de tableau de Liga, ce n’est évidemment pas pour rien. Sa carrière a basculé après une affaire judiciaire. Il était poursuivi pour des faits de tentative de viol et d’agression sur sa compagne. Devant les vidéos de la victime qui avait circulé sur les réseaux sociaux, Manchester United avait décidé de s’en débarrasser et l’avait écarté de l’équipe première.

Un très gros coup sportif

Le joueur avait même passé quelques jours en prison avant l’abandon des charges en février 2023. La justice anglaise avait décidé de classer l’affaire après le «retrait de témoins clés et de nouveaux éléments». Mais cette affaire a laissé des traces et depuis l’annonce de cette rumeur du côté de l’OM, certains supporters de l’OM ont lancé un hashtag contre Mason Greenwood (#GreenwoodNotWelcome) pour montrer leur mécontentement. Mais du côté de la direction olympienne, on est plus mesuré. Selon les informations de La Provence, la direction ne préfère pas se substituer à la justice anglaise dans ce dossier et veut juger Mason Greenwood sur ses qualités de footballeur.

Au club, on estime surtout que son talent est indéniable et que son arrivée serait un énorme coup sportif. Le quotidien régional précise aussi que l’OM sait pertinemment que sans cette affaire, Mason Greenwood n’aurait eu aucune chance d’atterrir à l’OM puisqu’à l’époque Manchester United, qui le considérait comme le plus gros talent de son centre de formation, le valorisait à 100 millions d’euros. Depuis, sa cote a baissé car les Red Devils réclament environ 40 millions pour sa dernière année de contrat. La direction olympienne a déjà débuté des négociations avec le joueur et son entourage. Et si la presse anglaise annonçait déjà une offre, La Provence explique que l’OM n’est pas encore passé à l’action dans ce dossier mais va bien discuter avec Manchester United pour faire baisser le prix. Et cela semble possible alors que le joueur n’est clairement pas fermé à l’idée de rejoindre la Ligue 1.