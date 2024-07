L’OM a fait sa première offre pour Mason Greenwood !

Sacré début de mercato pour l’Olympique de Marseille. En plus d’avoir réussi le joli coup Roberto De Zerbi, les Phocéens ont déjà annoncé deux arrivées : Ismaël Koné et Lilian Brassier. Et ce n’est pas fini, puisque ces dernières heures, plusieurs médias en France comme ailleurs en Europe ont évoqué un intérêt marseillais pour Filip Jorgensen, jeune portier de Villarreal, ainsi que pour le milieu turc du Borussia Dortmund Salih Özcan.

Il y a quelques jours, une autre piste avait fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux : Mason Greenwood. Les Marseillais étaient ainsi présentés comme un des clubs intéressés par l’attaquant anglais, qui s’est bien relancé à Getafe en prêt la saison dernière. Une possible arrivée polémique en raison des antécédents du joueur de 22 ans, accusé de violences et de viols sur sa compagne. Et ça l’a d’ailleurs bien suivi pendant sa saison en Espagne, où il a été bon (10 buts et 6 passes décisives en 36 matchs TCC) mais a souvent été la cible de chants et de signes dé dégoût venant des supporters adverses.

Une grosse offre

Pas de quoi effrayer la direction olympienne, qui vient de formuler une offre comme l’indique Sky Italia. Les Phocéens comptent griller la concurrence et ont fait une offre supérieure à celle de la Lazio, autre club très chaud sur le buteur des Red Devils. Une proposition qui dépasse les 20 millions d’euros donc, montant qui avait été mis sur la table par les Romains.

Est-ce que ça sera suffisant ? Comme révélé par nos soins la semaine dernière, Manchester United réclamait 40 millions d’euros pour son joueur, dont le contrat expire dans un an seulement. Un prix de départ qui pourra forcément être revu à la baisse, comme dans toute négociations. Une chose est sûre, Benatia et Longoria veulent bâtir un joli effectif pour De Zerbi et ils sont prêts à mettre de gros moyens.