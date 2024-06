L’OM tente l’énorme coup Mason Greenwood

Pendant que l’Euro bat son plein, l’OM est en train de véritablement lancer son mercato. Roberto de Zerbi est enfin arrivé à Marseille ces dernières heures. Un accord de principe a déjà été trouvé entre les deux parties. Il ne reste plus qu’à officialiser tout cela. Viendront ensuite le temps des recrues et des souhaits exprimés par le nouvel entraîneur italien. Un premier renfort est déjà en approche. Nous vous le rapportions mardi dernier, Ismaël Koné devrait rejoindre le club dans les prochains jours. Un accord a été trouvé avec Watford.

La suite après cette publicité

Après le milieu de terrain canadien de 22 ans, le board olympien pourra passer à d’autres postes, notamment en attaque. Pierre-Emerick Aubameyang est apparu bien seul cette saison. Le Gabonais a tenu la baraque avec ses 30 buts (et 11 passes en 51 matchs). On ne peut pas en dire autant de ses coéquipiers offensifs, à l’instar d’Iliman Ndiaye, proche de rejoindre Everton après une saison seulement sur la Canebière. En parallèle, l’OM a coché le nom de Yankuba Minteh mais l’ailier gambien appartenant à Newcastle coûte très cher et est courtisé, par l’OL notamment.

À lire

OM : Pau Lopez se rapproche d’un accord avec Côme

Des premiers retours positifs

D’autres pistes ont été activées et l’une d’elles sort du lot. D’après les informations de The Athletic, les Phocéens ont entamé des discussions avec Manchester United et évoqué le cas Mason Greenwood. Les premiers retours seraient positifs, sans que la question du financement de cette opération n’ait été évoquée pour le moment. Mieux que ça, les échanges avec l’attaquant de 22 ans sont bons. Pour le moment, le joueur semble privilégier cette piste par rapport à d’autres, emballé notamment par le profil de Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

C’est déjà un premier pas, d’autant que l’Anglais est pas mal courtisé, en Italie notamment où la Lazio, la Juventus ou encore Naples se penchent sur sa situation. Prêté à Getafe cette saison, l’international (1 sélection) s’est relancé (10 buts et 6 passes décisives en 36 matchs TCC), au point de taper dans l’œil de l’Atlético de Madrid. Il faut le rappeler, Manchester United ne souhaite pas conserver Greenwood après les accusations de violences conjugales et de tentatives de viol de la part sur son ex-compagne, pour lesquelles il a été blanchi.

La question du financement est compliquée

Le joueur fait désormais profil bas, d’où son départ pour un club espagnol bien moins huppé et loin de son Angleterre natale où il cristallise l’attention médiatique. Un nouveau départ hors de Premier League est à nouveau privilégié. L’affaire est encore très loin d’être conclue pour l’OM. La réalité économique risque même d’être un obstacle difficilement surmontable. D’après nos informations, les Red Devils espèrent une vente aux alentours de 40 M€, alors que Greenwood n’a plus qu’un an de contrat. Il va falloir négocier.