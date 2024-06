L’OM annonce un accord avec Roberto De Zerbi

L’OM va pouvoir avancer son intersaison. Après plusieurs semaines à négocier la venue de Sergio Conceicao et à se casser les dents, la direction a pris un autre chemin. Comme nous vous le révélions le 13 juin, le duo Longoria-Benatia a choisi Roberto De Zerbi pour diriger l’équipe première la saison prochaine. L’Italien de 45 ans était libre depuis peu et son départ de Brighton à la fin de cette saison. Il n’aura pas mis longtemps à retrouver un poste, lui qui était courtisé par d’autres clubs très prestigieux.

La suite après cette publicité

La nouvelle de son arrivée à Marseille vient d’être officialisée par les Phocéens à travers un communiqué qui annonce un accord de principe entre les deux parties. «L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Roberto De Zerbi. Le club travaille actuellement avec l’ensemble des parties prenantes pour formaliser l’arrivée de l’entraineur italien, ainsi que celle de son staff, sur le banc de l’OM et préparer sa venue à Marseille lors des prochains jours» Nous vous l’indiquions également, le coach signe un contrat de 3 ans. Cet accord signifie néanmoins que certains détails administratifs restent encore à régler pour officialiser définitivement la venue du tacticien italien.

À lire

Pape Gueye annonce son départ de l’OM

De Zerbi était très courtisé

C’est un très joli coup réalisé par Pablo Longoria et son équipe. De Zerbi était l’un des entraîneurs les plus courtisés du moment après son passage convaincant du côté de Brighton. Arrivé en septembre 2022 pour prendre la suite de Graham Potter, le natif de Brescia aura fini son premier exercice à une belle 6e place, avant de connaître plus de difficultés cette saison, concluant cet exercice au 11e rang, sans qualification pour une coupe d’Europe donc. Il avait d’ailleurs affronté l’OM lors de la phase de groupe de Ligue Europa à l’automne.

La suite après cette publicité

Annoncé du côté du FC Barcelone, de Manchester United et surtout du Bayern Munich, c’est finalement à Marseille qu’il débarque après avoir revu ses prétentions salariales à la baisse. Sur la Canebière, il devra relancer un club frustré par un exercice raté, usant tous ses entraîneurs (Marcelino, Gattuso puis Gasset). Pour ce faire, l’entraîneur de 45 ans arrive avec un staff pléthorique, composé notamment de Giovanni Rossi, ancien directeur sportif de Sassuolo, et de sept autres personnes. Reste à connaître l’effectif dont il disposera au soir du vendredi 30 août, jour de fermeture du mercato. Malgré l’absence de Coupe d’Europe, le club phocéen devrait avoir une équipe compétitive, d’autant que plusieurs joueurs sont en cours de recrutement…