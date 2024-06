Roberto De Zerbi va faire des sacrifices pour rejoindre l’OM !

C’est peu dire que l’impatience gagnait les rangs marseillais depuis quelques jours. Il faut dire que le club phocéen avait tout mis en oeuvre depuis la fin du championnat pour boucler l’arrivée de successeur de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM. Mais Sergio Conceição en a décidé autrement en faisant traîner les discussions pendant d’interminables semaines, malgré une implication sans faille du tandem Medhi Benatia-Pablo Longoria qui s’est démultiplié au fil des jours pour tenter d’arracher l’accord du technicien portugais. Si un accord a longtemps été espéré, les derniers jours laissaient clairement place au doute, et ce, en dépit de certains médias français qui annonçaient quasi acquise l’arrivée de Sergio Conceição.

La suite après cette publicité

Ces atermoiements poussaient en coulisse les deux hommes forts du mercato marseillais à revoir leurs positions et ainsi à activer d’autres pistes. Parmi elles, celle menant à Roberto De Zerbi, une cible longtemps considérée comme inaccessible. Les premiers échanges étaient constructifs et le désormais ex-coach de Brighton s’est montré immédiatement réceptif. Déjà enclin à entraîner l’OM il y a quelques mois, comme il avait d’ailleurs révélé en conférence de presse d’avant-match face à l’OM, son expérience en Ligue Europa dans un stade Orange Vélodrome incandescent (2-2) a achevé de convaincre l’un des coaches les plus côtés de la scène continentale de vouloir s’asseoir définitivement sur le banc marseillais, et non sur celui des visiteurs.

À lire

OM, Grégory Sertic : « pour entraîner Marseille, il faut être tout le temps à fond »

Roberto De Zerbi a refusé Manchester United pour l’OM !

Autant de raisons qui ont d’ailleurs poussé Roberto De Zerbi à refuser une approche concrète de Manchester United selon nos informations. Certaines voix s’inquiéteront sans doute du salaire exorbitant d’un coach qui évoluait encore il y a peu en Premier League et qui était sollicité par de grosses écuries européennes. Homme de conviction et de choix, le technicien italien de 45 ans va faire des concessions énormes au niveau de ses émoluments pour rejoindre la cité phocéenne. S’il réclamait 10 M€ par an à ses courtisans déclarés, De Zerbi va demander beaucoup moins à l’OM qui va de son côté faire des efforts financiers significatifs pour arracher le coach italien.

La suite après cette publicité

Un signal fort pour le tandem Benatia-Longoria, qui n’a pas longtemps hésité entre un Sergio Conceição hésitant et un Roberto De Zerbi déterminé à rejoindre Marseille. S’il reste quelques détails à régler, nous sommes en mesure de vous confirmer qu’un accord de trois ans a été trouvé avec l’ancien coach de Sassuolo, du Shakhtar Donetsk et de Brighton. L’optimisme est de mise dans les rangs d’un club sérieusement secoué ces dernières semaines et raillé pour son manque d’ambition et de clarté dans son projet sportif.

Il s’agira là d’une incroyable revanche pour Medhi Benatia et surtout pour un Pablo Longoria particulièrement chahuté ces derniers mois par les supporters pour sa gestion au quotidien du club phocéen. Nul doute qu’avec ce coup incroyable, le président de l’Olympique de Marseille va voir sa cote remonter en flèche du côté de l’Orange Vélodrome. Une manière de dire à ceux qui voyaient déjà Pablo Longoria et même Frank Mc Court quitter la Canebière à court terme que le projet OM est en marche encore pour un bon bout de temps.