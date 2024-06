L’OM fonce sur Roberto De Zerbi

« Oui c’est vrai qu’il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C’était une belle option pour moi, mais on n’a pas trouvé d’accord avec le club ». En octobre dernier, Roberto de Zerbi confirmait que l’Olympique de Marseille s’était intéressé à ses services. Et selon nos informations, tout indique qu’il va avoir une nouvelle opportunité de prendre les commandes de la formation du sud de la France cet été.

Certes, le choix prioritaire de la direction phocéenne n’était autre que Sergio Conçeiçao, comme révélé par nos soins à plusieurs reprises depuis la fin de la saison. Seulement, le Portugais, pourtant libre de tout contrat puisqu’il a quitté Porto, peine toujours à s’entendre avec l’OM malgré un travail d’arrache-pied fait par la direction marseillaise depuis de nombreux jours. Lassé, le duo Longoria-Benatia ne peut pas attendre indéfiniment le technicien portugais et se doit donc d’agir en parallèle pour se parer à toute éventualité dont un éventuel faux bond de Conceicao. Fort logiquement et comme cela a pu déjà être fait il y a quelques mois, l’OM s’est tourné vers Roberto De Zerbi, qui faisait office de plan B au départ.

L’OM fonce sur l’Italien

Les têtes pensantes du projet phocéen n’ont plus de temps à perdre et veulent boucler rapidement l’arrivée du futur coach qui sera en charge de faire repartir Marseille dans un nouveau cycle vertueux via un entraîneur qu’ils connaissent et qu’ils ont bien supervisé par le passé. Ce n’est pas encore conclu, mais la direction essaye bel et bien de réaliser ce gros coup, et le principal concerné s’est montré réceptif, envoyant des signaux plutôt positifs lors de ses discussions avec les décideurs marseillais selon nos informations.

Du haut de ses 45 ans, Roberto de Zerbi pourrait donc découvrir la France, lui qui a déjà un joli CV et qui reste un entraîneur chevronné et très coté sur la scène européenne. Que ce soit à Sassuolo, au Shakhtar Donetsk ou à Brighton cette saison, ses équipes n’ont laissé personne indifférente, puisqu’elles ont toujours pratiqué un football résolument tourné vers l’attaque. Les prochaines heures vont être décisives…