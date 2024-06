Accord total proche d’être trouvé entre l’OM et Watford pour Ismaël Koné !

L’OM est en train de mettre les bouchées doubles dans son mercato estival. Frustré après un mercato très ambitieux l’été dernier qui s’est soldé par une saison laborieuse sur le pré, le club phocéen ne veut pas faire deux fois les mêmes erreurs. Terminant la saison à une triste huitième place en Ligue 1, les Olympiens n’ont pas su atténuer leurs peines avec un parcours exceptionnel en Europa League jusqu’en demi-finale de la compétition. Battus sèchement par l’Atalanta Bergame, les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont pas réussi à sauver leur saison. Forcément, le peuple marseillais en attend plus dans les mois qui viennent et n’acceptera pas une deuxième saison maussade.

Pour éviter un tel affront, le tandem Longoria-Benatia, déterminé sur ce mercato estival, a mis la main ce lundi sur Roberto De Zerbi. Le tacticien italien, convoité par les plus grands clubs du Vieux Continent, a décidé de poser ses valises sur la Canebière même si des derniers détails, qui ne changent rien à l’accord entre le coach et la direction de l’OM, restent à régler. Avec lui, Marseille voit les choses en grand. Et forcément, les dirigeants marseillais veulent permettre à l’ancien coach de Brighton d’atteindre ses objectifs. Pour ce faire, plusieurs recrues sont visées. Outre l’arrivée imminente de Lilian Brassier, Marseille est sur le point de mettre la main sur une deuxième recrue de choix.

Ismaël Koné à un pas de Marseille

En effet, selon nos informations, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont trouvé un accord total avec Watford pour la signature d’Ismaël Koné. Le milieu de terrain de 22 ans, actuellement aux États-Unis pour disputer la Copa América avec le Canada, s’est également mis d’accord sur le contrat qui le liera pour plusieurs années à l’Olympique de Marseille. Un coup de maître de la part de la direction marseillaise qui faisait face à la concurrence de plusieurs formations européennes qui souhaitaient mettre la main sur le natif d’Abidjan. Selon nos indiscrétions, ce dernier a même refusé des offres plus onéreuses de la Roma et de West Ham pour rallier la Canebière. Pour mener à bien ce dossier, les dirigeants marseillais ont fait preuve de beaucoup d’ingéniosité pour passer devant une concurrence plus armée financièrement.

Le projet présenté au joueur et son appétence pour le contexte marseillais ont également fait la différence alors que le tandem Longoria-Benatia

a présenté des arguments difficiles à refuser au milieu. Intéressant cette saison avec les Hornets, le numéro 11 a disputé 46 rencontres avec les pensionnaires du Vicarage Road. Longiligne, Ismaêl Koné est capable d’apporter des deux côtés du terrain et brille aussi par sa présence physique dans les duels. Pour rappel, l’OM dispose d’une grande surface financière pour mener à bien plusieurs projets sur ce mercato. Une opportunité rendue possible par plusieurs ventes qui vont renflouer les caisses (Ndiaye, Vitinha) phocéennes. Une deuxième recrue déjà actée pour l’OM, le nouveau projet autour de Roberto de Zerbi prend déjà fière allure dans les Bouches-du-Rhône.