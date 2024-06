L’OM et Everton proches d’un accord total pour Iliman Ndiaye

L’été dernier, l’Olympique de Marseille jetait son dévolu sur Iliman Ndiaye après avoir frappé plusieurs coups sur le mercato estival en enrôlant notamment Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Joueur de Sheffield United à l’époque et grand artisan de la remontée des Blades en Premier League, l’international sénégalais n’a jamais caché son amour pour la formation phocéenne, clamant haut et fort son désir de retrouver un jour son club de cœur. Malgré un feuilleton à rallonge qui a animé tout le mois de juillet, la direction olympienne parvenait à réaliser un nouveau coup de force en s’attachant les services de l’attaquant, âgé à ce moment-là de 23 ans, jusqu’en juin 2028.

Recruté contre un chèque d’un peu moins 20 millions d’euros et accueilli en grande pompe par les supporters phocéens, Iliman Ndiaye a connu un retour mouvementé sur la Canebière, alternant le chaud et le froid à l’image de son équipe tout au long de la saison. Loin d’être aidé par le contexte, le natif de Rouen n’aura pas franchement répondu aux attentes pour son premier exercice dans l’Hexagone. Il faut dire qu’entre Marcelino et Gennaro Gattuso, aucun des deux entraîneurs n’a réussi à tirer le meilleur du Sénégalais. Il fallait attendre l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’Olympique de Marseille pour voir l’ancien joueur de Sheffield United complètement métamorphosé.

Iliman Ndiaye au rebond en Angleterre

Sous les ordres de l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Iliman Ndiaye a retrouvé des couleurs, évoluant davantage dans sa position préférentielle et soignant ses statistiques personnelles. Toutefois, l’international sénégalais n’aura pas franchement répondu aux attentes pour son premier exercice dans l’Hexagone. Affichant 46 apparitions au compteur, le Marseillais n’a trouvé le chemin des filets qu’à 4 reprises pour 3 passes décisives, suffisant pour voir son avenir s’inscrire en pointillé sur la Canebière. Malgré tout, le numéro 29 de l’OM a gardé une belle cote sur le marché des transferts à tel point que Everton s’est rapidement positionné sur lui comme nous le révélions dernièrement en exclusivité.

Déjà courtisé par la formation anglaise l’été dernier, l’attaquant de 24 ans avait finalement donné sa préférence à l’Olympique de Marseille plutôt qu’au club de la Mersey. Toutefois, le natif de Rouen a fait l’objet d’un regain d’intérêt des Toffees ce mois-ci, ces derniers allant même jusqu’à formuler une première offre pour lui dont le montant n’a pas filtré. Si cette première offensive a été jugée insuffisante aux yeux des dirigeants phocéens, nous sommes en mesure de vous confirmer que les deux parties sont très proches d’un accord total. Quelques détails sont encore à régler pour boucler définitivement l’opération. Sauf énorme rebondissement de situation, Iliman Ndiaye devrait donc rejoindre très prochainement l’Angleterre seulement un an après l’avoir quittée.