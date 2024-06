OM : Everton a formulé une offre pour Iliman Ndiaye

L’histoire est belle, trop peut-être. Iliman Ndiaye, fan de l’OM et passé par le centre de formation du club phocéen, revenait à Marseille par la grande porte l’été dernier après une saison réussie du côté de Sheffield United en Championship. Après d’âpres négociations avec le club anglais, l’international sénégalais, alors âgé de 23 ans, débarquait à l’aéroport de Marseille Marignane avec un accueil digne d’une rockstar. Quelques heures après, il racontait son bonheur d’être là et son envie de gagner des titres.

La suite après cette publicité

Oui, mais voilà, l’histoire d’amour a tourné court entre Ndiaye et les supporters de Marseille. Arrivé dans un contexte sportif compliqué avec notamment une élimination précoce en Ligue des champions, des résultats moyens en Ligue 1, et de multiples changements d’entraîneur, le natif de Rouen n’a jamais vraiment réussi à donner sa pleine mesure malgré 30 matches de L1 (3 buts et 5 passes décisives). Un sentiment d’inachevé et même une sorte de gâchis pour ce dribbleur aux qualités indéniables, mais pour qui la pression marseillaise semble inhiber.

À lire

La DNCG ne sanctionne pas l’OM et Lens

Everton et d’autres clubs anglais sont là

Malgré tout, le club phocéen est semble-t-il prêt à accorder une seconde chance à un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Mais Roberto De Zerbi en aura-t-il l’occasion ? Selon nos informations, Iliman Ndiaye dispose toujours d’une très belle cote sur le marché anglais, surtout depuis sa saison étincelante avec Sheffield (14 buts et 11 passes décisives en 46 matches de Championship). Et il y a un club qui est complètement dingue du joueur. Cette formation n’est autre qu’Everton, 15e de Premier League l’an passé malgré 8 points de pénalité.

La suite après cette publicité

Les Toffees apprécient l’attaquant marseillais depuis plusieurs mois maintenant. L’été dernier, ces derniers avaient tenté leur chance auprès du joueur qui avait finalement préféré rejoindre son club de cœur. Cet hiver encore, le club des bords de la Mersey avait tâté le terrain, mais s’était heurté à l’intransigeance de Ndiaye qui voulait absolument s’imposer à l’OM. Aujourd’hui, la donne est un peu différente et cette nouvelle approche pourrait être la bonne.

Une première offre a été envoyée par les Toffees. Il y a une vraie volonté du côté d’Everton de boucler l’opération d’autant qu’Iliman Ndiaye est leur priorité estivale numéro 1. Avant cela, il faudra sans doute passer par la case vente avec notamment les possibles cessions de Jarrad Branthwaite, Dominic Calvert-Lewin, Jordan Pickford, Dwight McNeil ou encore Amadou Onana. A suivre. D’autres clubs anglais, déjà présents cet hiver, se sont également positionnés pour tenter de recruter l’international sénégalais décidément très convoité de l’autre côté de la Manche.