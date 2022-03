Barrages CdM 2022 : le Maroc se plaint des conditions d'accueil en RD Congo

Pour une place à la Coupe du Monde 2022, le Maroc affrontera la République Démocratique du Congo ce vendredi après-midi (16h, à suivre sur notre live commenté) dans le cadre du barrage aller comptant pour le Mondial au Qatar. Les Lions de l'Atlas ont d'ailleurs fait leur arrivée dans la soirée de jeudi à Kinshasa, où ils logeront avant de jouer les Léopards au stade des Martyrs.

La suite après cette publicité

Mais à travers un communiqué adressé à la FIFA et la FECOFA, la Fédération Royale Marocaine de Football a tenu à protester contre les conditions déplorables lors de son arrivée en terres congolaises : «absence de représentation officiel», «panne soudaine» des buts réservés à la sélection, pas de sécurité à leur arrivée à l'hôtel... «Nous demandons à ce que la CAF prenne les dispositions nécessaires et réglementaires pour que de tels actes anti fair-play soient sanctionnés et ne se reproduisent pas», ajoute la FRMF.