Play-offs Ligue 2 : Dunkerque l’emporte sur Guingamp et affrontera Metz

Après le championnat, place aux play-offs de Ligue 2 ! Auteur d’une saison consistante et longtemps sur le podium en plus d’un parcours jusqu’en demi-finale de Coupe de France, Dunkerque recevait l’En Avant Guingamp à Marcel-Tribut. Les hommes de Luis Castro partaient avec le statut de favori dans ce premier tour. D’une part parce que les Bretons n’ont pris qu’un seul point face au top 4 et parce que l’USLD évolue chez elle. Sur ces 5 dernières années, l’équipe à domicile s’est qualifiée 4 fois à ce stade des pré-barrages. Le technicien portugais s’offrait même le luxe de préférer Ba sur le côté droit plutôt à la place du feu-follet Gessime Yassine.

Global 48 Possession 52 57 Duels gagnés 43 83 Passes réussies 84

Un choix judicieux puisque l’ancien Havrais était à la baguette sur ce centre à destination de Courtet, dont la tête se heurtait à la barre (5e). Dunkerque prenait le match par le bon bout, aidé il faut le dire aussi par la grande fébrilité adverse et de nombreuses erreurs défensives. Nair frôlait d’ailleurs la correctionnelle en tardant à donner. Skyttä manquait d’en profiter en jouant trop long sur Courtet (14e), puis Rivera écrasait son tir devant Basilio sur ce contre express (28e). Une dernière fois, l’ancien Stéphanois n’accrochait pas le cadre (39e). Toutes ces occasions nettes gâchées commençaient à inquiéter sur le banc.

Dunkerque logiquement récompensé

Mais en face, Guingamp ne proposait franchement pas grand-chose. Il y avait tout de même ce centre parfait de Vallier pour la tête de Sidibé. Elle aussi finissait sur la transversale (27e) pour un bilan bien maigre. L’EAG passait à côté de sa première période et n’offrait pas beaucoup mieux au retour des vestiaires. Surtout que Rivera était à la conclusion cette fois d’un nouveau très bon mouvement collectif avec cette triple tentative qui terminait au fond des filets (1-0, 46e). Dunkerque était enfin récompensé de sa domination et a même eu rapidement les opportunités pour doubler la mise par Rivera (63e) et Skyttä (65e), pas assez tueurs dans la surface.

Les Costarmoricains restaient dans le match en dépit d’une mauvaise soirée. Les changements de Ripoll permettaient tout de même d’équilibrer un peu plus les débats. Guingamp pensait même égaliser d’une belle enroulée de Vallier avant que la VAR ne douche ses espoirs pour un hors-jeu (70e). Le remuant Sagna causait des dégâts dans la défense nordiste et manquait de très peu un lob formidable (83e). Malgré cette petite frayeur et une dernière tête de Vallier ratée (90e+3), Dunkerque restait concentré et affichait sa résistance jusqu’au bout pour l’emporter 1-0. Ce sont bien les Maritimes qui se rendront au FC Metz samedi prochain.