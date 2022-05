Mercato : Luis Suarez veut revenir au FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Il y a un peu moins d'un an, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone. L'Argentin était le dernier membre de la fameuse MSN à évoluer chez les Culés. Des Culés qui ont toujours rêvé en secret de reformer ce trio magique. A chaque mercato, le nom de Neymar, parti en 2017 au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros, est d'ailleurs cité par la presse espagnole qui imagine son grand retour. Mais le Brésilien n'est jamais revenu. Et il devrait en être de même pour Lionel Messi. Après des débuts loin des espoirs placés en lui, les rumeurs entourant le come-back de l'international albiceleste ont été nombreuses.

Luis Suarez va être libre

Mais la Pugla restera bien à Paris pour honorer sa dernière année de contrat. Dernier membre de la MSN, Luis Suarez, lui, n'a pas été cité comme un candidat à un retour. Pourtant, son départ a laissé un goût amer au club catalan. N'entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, qui lui a annoncé la nouvelle en moins d'une minute par téléphone, l'Uruguayen, proche de Messi dans le vestiaire blaugrana, a été invité à s'en aller. Proche de rejoindre la Juventus, il a finalement signé pour deux ans à l'Atlético de Madrid en septembre 2021.

Si l'attaquant avait exigé d'être libéré de son contrat par le Barça, un accord avait été conclu entre les deux clubs dans son dos pour un transfert de 5M€, auxquels peuvent s'ajouter jusqu'à 6M€ de bonus. Et rapidement, les pensionnaires du Camp Nou ont eu quelques regrets car El Pistolero a été une fine gâchette. Il a terminé l'exercice 2020-21 avec 21 buts et 3 assists en 38 matches toutes compétitions confondues. Il a surtout été l'un des hommes importants de la conquête du titre en Liga. Un an plus tard, la situation de Suarez a bien évolué.

Il a fait un appel du pied au Barça

En froid avec Diego Simeone, qui a longtemps préféré miser sur le duo João Félix-Antoine Griezmann, le natif de Salto a perdu peu à peu sa place de titulaire. Malgré tout, il a disputé 42 matches toutes compétitions confondues, dont 25 en tant que titulaire. Le temps de marquer 13 buts et délivrer 2 assists. Malgré cela, un départ se profile pour Luis Suarez, dont le contrat prend fin le 30 juin prochain. De quoi attirer l'attention de plusieurs clubs. Fenerbahçe, l'Inter Miami ou encore Aston Villa se sont positionnés. Mais l'Uruguayen vise un club d'un calibre supérieur.

En effet, El Chiringuito révèle que le footballeur de 35 ans veut revenir au FC Barcelone cet été. Il serait même prêt à baisser son salaire. Le joueur souhaite évoluer encore au moins une année au plus haut niveau afin d'être au maximum de ses capacités lors du Mondial 2022. Le Barça est au courant de son désir de revenir à la maison. Le joueur né en 87 maintient d'ailleurs le contact avec la direction blaugrana, dont Joan Laporta, ainsi que Xavi. Ces derniers n'excluraient pas son retour, comme ils l'ont fait cette saison avec Daniel Alves. Mais ils ont encore des doutes par rapport à son âge et son niveau, qui n'est plus le même. Mais Suarez pourrait être un bon plan de secours en cas d'échec pour attirer un n°9 de renom comme Robert Lewandowski, que le Bayern Munich retient. Luis Suarez serait, lui, gratuit. De quoi faire réfléchir Barça, qui a multiplié les recrues à coût zéro.