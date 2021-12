L'impressionnant record du FC Porto sur l'année civile 2021

Vainqueur de Benfica ce jeudi soir (3-1), le FC Porto a repris la tête du championnat portugais, à égalité de points avec le Sporting. Une nouvelle victoire qui permet surtout aux hommes de Sergio Conceição de terminer cette année civile 2021 invaincus ! Un nouveau record pour les Dragons qui comptent, par ailleurs, 14 victoires et deux matches nuls, cette saison, en Liga Portugal Bwin.

Grâce à cette victoire dans le derby, Porto est la seule formation qui n'a pas perdue durant l'année civile parmi les six grands championnats européens. Pour trouver trace d'une défaite, il faut ainsi remonter au 30 octobre 2020 et un revers 3-2 face au Paços Ferreira. Dans l'histoire du club portugais, un tel exploit n'était d'ailleurs arrivé qu'à trois reprises (1986,1987 et 2011). Trois années dorées survenues sous la présidence de l'actuel dirigeant Jorge Pinto da Costa...

