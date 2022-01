Ligue 1 : Strasbourg enfonce Metz, Reims concède le nul à Clermont

Après la victoire de l'OGC Nice sur la pelouse du Stade Brestois (3-0), la Ligue 1 se poursuivait ce dimanche après midi. En raison des reports de Montpellier - Troyes et d'Angers - Saint-Etienne, à cause de nombreux cas de Covid-19 au sein des effectifs, seulement deux matches étaient au programme pour la suite de cette 20ème journée du Championnat. À la lutte pour sortir de la zone rouge, Metz, avec un effectif décimé en raison de la CAN, devait faire un résultat contre Strasbourg après la défaite de Bordeaux, contre Marseille vendredi soir (0-1).

Mais les Grenats ne se montrait pas dangereux et sur les seules occasions franches, Traoré et De Preville manquaient le cadre (30e, 32e). Pas inquiété, Strasbourg, sans forcer, ouvrait le score grâce à une tête d'Ajorque, bien servi au point de penalty par Bellegarde (1-0, 50e). Décevants devant leur public, le FCM concédait un second but après une tête d'Aholou (2-0, 90e) et s'inclinait donc logiquement. Les Grenats sont avant-derniers au classement, alors qu'ils restaient sur deux matches sans défaite contre Lorient (4-1) et à Lyon (1-1). Strasbourg réalise un bon coup et grimpe à la 7e place.

Clermont a tenu à dix contre onze

Dans l'autre rencontre de la journée, Clermont et Reims, à la lutte entre la 15e et la 14e place, s'affrontaient pour sécuriser leur place et s'éloigner de la relégation. Mais rien n'a été simple pour le Clermont Foot, réduit à dix dès la 13e minute après l'expulsion de Seidu, dernier défenseur des Rouge et bleu et coupable d'un tacle en retard sur Koffi. Mais malgré une belle occasion de Flips (28e), le Stade de Reims n'a pas profité de sa supériorité numérique et c'est Clermont qui a dominé cette partie, pauvre en occasion et en intensité.

Imparable, Rajkovic a même été contraint de sauver les Rémois devant Gastien et Dossou (59e, 62e), au terme d'une seconde période plus qu'ennuyante, où le spectacle n'était clairement pas au rendez-vous. Un résultat qui n'arrange pas le CF63, toujours à six points de son adversaire du jour et avant un déplacement périlleux à Monaco. La suite pour le Stade de Reims ? La réception du FC Metz.

Le classement de la Ligue 1

Les résultats de ce dimanche après-midi