Premier League : Liverpool humilie West Ham 5-0 et consolide son fauteuil de leader

Après avoir battu Leicester lors du Boxing Day, Liverpool se déplaçait au London Stadium pour affronter West Ham United, vainqueur de Southampton en milieu de semaine. Face aux Hammers, Arne Slot décidait de remettre Luis Díaz à la place de Núñez. Pour le reste, l’entraîneur néerlandais est reparti avec les 10 joueurs qui ont joué en milieu de semaine. Julen Lopetegui décidait, lui, d’aligner Wan-Bissaka, habituel latéral droit, sur le couloir gauche, et d’intégrer Emerson dans le quatuor offensif.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 45 18 +28 14 3 1 45 17 13 West Ham 23 19 -12 6 5 8 23 35

Liverpool n’a pas mis beaucoup de temps avant de se montrer dangereux. Après un très bon ballon de Cody Gakpo, Mohamed Salah butait sur Alphonse Aréola après une frappe en première intention du pied gauche (8e). L’international français a ensuite repoussé les tentatives de Jones (15e) et de Luis Díaz (23e). L’international colombien a finalement réussi à battre l’ancien joueur du Paris Saint-Germain d’un tir à ras de terre et au ras du poteau pour l’ouverture du score (30e, 0-1). Dix minutes plus tard, West Ham était puni une seconde fois. Après avoir trouvé le poteau gauche d’Alisson sur une frappe de Kudus (38e), les Hammers concédaient le but de Gakpo, après un super travail de Salah (40e, 0-2). L’international égyptien y est également allé de son but - son 17e en 17 matchs de championnat - pour alourdir le tableau d’affichage (43e, 0-3). Après 45 minutes de jeu, la formation de Slot n’avait fait qu’une bouchée de l’équipe de Lopetegui. Seul point noir : la sortie sur blessure de Joe Gomez, remplacé par Jarell Quansah (37e).

Liverpool est inarrêtable

Au retour des vestiaires, West Ham a tenté de revenir avec de meilleures intentions. Mais Liverpool était beaucoup trop fort. Libre de tout marquage dans l’axe, Trent Alexander-Arnold déclencha une frappe lointaine du droit. Dévié par Mavropanos, le ballon finissait ensuite sa course au fond des filets d’Aréola (54e, 0-4). La troupe de Slot a ensuite maintenu la pression sur le but d’Aréola. West Ham a tenté de sauver l’honneur, via Kudus, mais la tête de l’international ghanéen heurtait la barre transversale (75e). Finalement, après une nouvelle contre-attaque menée par Salah, Jota trouvait la lucarne opposée d’Aréola pour conclure (84e, 0-5).

Cette large victoire (0-5) permet à Liverpool de prendre provisoirement huit points d’avance sur son dauphin Nottingham Forest au classement de Premier League. Les Reds ont encore un match en retard à jouer contre Everton, dans les prochaines semaines. Du côté de West Ham, cette nouvelle défaite ne fait pas les affaires de Julen Lopetegui, dont la place est plus que jamais menacée.