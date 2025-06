Chelsea est déjà tout proche de signer 2 joueurs pour 100 M€ !

La saison de la rédemption. Après quelques saisons un peu compliquées, les Blues ont plus ou moins retrouvé le statut qui est le leur, que ce soit en Angleterre ou sur la scène européenne. L’équipe d’Enzo Maresca a ainsi obtenu la qualification pour la prochaine Ligue des Champions grâce à sa belle quatrième place en Premier League, et a aussi remporté la Ligue Europa Conférence la semaine dernière. Une compétition qui peut être jugée mineure pour un club d’un tel calibre, mais qui symbolise bien le retour au premier plan des Londoniens.

La suite après cette publicité

Et pour leur retour en Ligue des Champions, les Blues veulent frapper fort. Hors de question d’être ridicules dans la plus prestigieuse des compétitions européennes ; et forcément, un mercato assez conséquent est attendu. Après avoir dépensé des sommes folles ces dernières années, Todd Boehly a encore prévu de mettre la main à la poche lors de ces prochains mois.

La suite après cette publicité

De gros chèques

Comme l’indique The Athletic, la formation londonienne a déjà trouvé un accord avec Liam Delap, l’attaquant d’Ipswich Town. Les deux parties se sont entendues autour d’un contrat de six ans. Du haut de ses 22 ans, le buteur formé à Manchester City a inscrit 12 buts en 37 rencontres de Premier League et s’est affirmé comme une des révélations du championnat. Il devrait coûter 36 millions d’euros à Chelsea, un montant loin d’être excessif au vu des ventes récentes entre clubs anglais.

Et ce n’est pas tout puisque selon le sérieux The Telegraph, Chelsea est aussi passé à l’attaque pour Jamie Gittens du Borussia Dortmund. Estimé à environ 60 millions d’euros, celui qui était déjà passé par les rangs des Blues pendant sa formation pourrait donc signer son retour au pays prochainement, l’opération étant bien avancée. En plus de l’international anglais, les Blues sont aussi sur des joueurs comme Alejandro Garnacho (Manchester United) et Hugo Ekitike (Francfort). L’été va être animé à Londres !