CdF : Noël Le Graët pousse pour une finale avec du public

Un homme a fait particulièrement impression ces dernières semaines dans le paysage du football français : Noël Le Graët. Quand le mode de gouvernance de la LFP était remis en cause, le président de la Fédération Française de Football a incarné de son côté une autorité naturelle pour remettre tout le monde dans le droit chemin quand le besoin s'en faisait ressentir. Au-dessus de la mêlée, l'homme fort de la FFF est parvenu à faire respecter l'ordre notamment en ce qui concernait un éventuel passage de la Ligue 2 à 22 clubs.

Dans une interview accordée à l'AFP, le président Le Graët a abordé un sujet qui lui tient à cœur : la finale de la Coupe de France opposant le PSG à l'ASSE. Et l'intéressé espère bien la disputer avec du public dans les tribunes du Stade de France. « Bien sûr, c'est ce qu'on va demander. C'est mon souhait en tout cas. On a des contacts avec l'Etat. Ils pourront peut-être nous permettre de parler de jauge soit pour le début de championnat, soit pour les matches de Coupe. On est en conversation permanente, avec des avancées qui me paraissent positives, » a ainsi commenté Le Graët. Une future bonne nouvelle à venir pour les supporters des deux équipes ?