Jean-Ricner Bellegarde fustige l'arbitre de Strasbourg-OM

Après le match nul héroïque décroché par Strasbourg face à l'Olympique de Marseille (2-2), le milieu de terrain du RCSA, Jean-Ricner Bellegarde, s'est exprimé sur ses réseaux pour mettre en lumière une faute commise par Dimitri Payet à son encontre.

Publiant une photo de ladite scène sur son compte twitter, le numéro 17 strasbourgeois s'est aussi offusqué de la réaction de l'arbitre. « … d’après l’arbitre il me touche pas il me dit d’arrêter de me plaindre » a-t-il ainsi légendé. Pour rappel, le Marseillais n'a même pas écopé d'un carton jaune qui aurait été amplement mérité.