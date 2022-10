Strasbourg - OM : les notes du match

Dernière rencontre du jour en Ligue 1, l'Olympique de Marseille se rendait au stade de la Meinau pour y défier Strasbourg, pour le compte de la 13ème journée de notre championnat. Respectivement 5ème et 16ème avant le coup d'envoi, les deux formations avaient à cœur de faire un résultat pour engranger de la confiance. Les Phocéens restaient sur trois défaites tandis que les Strasbourgeois sortaient d'un match nul face au promu toulousain. En début de match, Dimitri Payet s'offrait un déboulé de toute beauté dans la surface strasbourgeoise. Le Réunionnais signait un véritable festival de crochets puis un double contact pour conclure mais il n'arrivait pas à se mettre en position de frappe. Bemba Dieng avait bien suivi et pouvait frapper alors que Thomas Delaine sauvait sur sa ligne (8e). Quelques minutes plus tard, sur une passe décisive de Pau Lopez à la suite d'un très long dégagement que Gerzino Nyamsi négociait mal à l'entrée de sa surface, l'attaquant sénégalais trompait Matz Sels d'une frappe déviée qui lobait le portier (8e, 1-0) pour sa première titularisation avec l'Olympique de Marseille. Peu après, Cergiz Under forçait le dernier rempart strasbourgeois à repousser sa frappe des poings (16e). Le Turc se montrait une nouvelle fois dangereux avant la demi-heure de jeu ; Dimitri Payet pouvait servir son coéquipier à gauche de la zone de vérité dont le tir s'en allait mourir sur la base du poteau opposé alors que Matz Sels était battu (26e). Juste avant cela, Kevin Gameiro trouvait Habib Diallo en pivot au point de penalty qui contrôlait puis frappait juste à côté des cages olympiennes (24e). Inspirés, les Phocéens continuaient de mettre la pression dans le camp adverse et Issa Kaboré, à la suite d'un service de Jonathan Clauss, marquait le but du break (35e, 2-0). Les Marseillais se procuraient une dernière occasion avant la pause mais au niveau de leur propre but. En effet, en voulant dévier un centre d'Adrien Thomasson venu de la gauche, Jordan Veretout envoyait le cuir sur sa propre transversale. Pau Lopez était lobé mais il s'imposait juste derrière face à Ronaël Pierre-Gabriel (38e).

Alors que plusieurs changements étaient réalisés au retour des vestiaires, la rencontre tombait dans un faux rythme. Les hommes de Julien Stéphan essayaient bien de revenir dans la rencontre mais les Phocéens demeuraient solides au milieu comme en défense. Les joueurs d'Igor Tudor mettaient donc le pied sur le ballon et le faisaient tourner sereinement dans le camp adverse sans être réellement inquiétés par le pressing adverse. Une nouvelle occasion marseillaise réveillait un peu tout le monde. Après un nouveau festival de Dimitri Payet, dont un superbe dribble sur Lucas Perrin, à gauche de la surface adverse, le Réunionnais pouvait centrer pou Cergiz Under qui héritait alors du ballon en excellente position mais le Turc manquait sa reprise du droit, la faute notamment à un petit rebond juste avant le contact avec le cuir (58e). À l'aube du dernier quart d'heure, les Strasbourgeois réduisaient le score. Jean-Ricner Bellegarde centrait et trouvait Lebo Mothiba dans la zone de vérité. Le Sud-Africain pouvait contrôler de la poitrine puis envoyer un missile au fond des filets (76e, 2-1). Le RCSA était alors complètement transcendé avec ce but. Et Pau Lopez s'imposait comme le pompier de service pour faire retomber la température à la Meinau alors qu'il y avait le feu dans la surface de l'OM. Le gardien marseillais s'imposait par deux fois sur des tirs de Kevin Gameiro (89e). Les derniers efforts des Strasbourgeois étaient finalement récompensés. Sur un ultime centre, l'attaquant français de 35 ans envoyait un missile, légèrement contré, au fond des filets sur une superbe reprise de volée (90e+4). Une fin de rencontre magistrale de la part des Strasbourgeois ! Au classement, ce résultat ne fait pas vraiment les affaires des deux équipes qui restent aux mêmes places qu'avant le coup d'envoi.

L'homme du match : Gameiro (7,5) : un match forcément spécial pour lui, l'ancien Parisien. Occupant plutôt le côté gauche de l'attaque strasbourgeois, le vétéran a tenté d'apporter toute sa justesse technique pour peser sur la défense de l'OM. Auteur de nombreux décrochages, le numéro 9 s'est montré très généreux dans les efforts. Il aurait pu être frustré de son peu d'occasions avant d'offrir le match nul aux siens d'une superbe frappe de volée qui a terminé au fond des filets de Pau Lopez (93e), quelques secondes après en avoir loupé deux énormes.

Strasbourg

Sels (4) : trompé par le lob de Bamba Dieng (8e), il a ensuite eu le bonheur de voir la frappe d'Under échouer sur son poteau (25e). Un répit de courte durée puisqu'il a été impuissant sur le but d'Issa Kaboré (35e). Moins mis à contribution au cours de la deuxième période, le mal avait cependant déjà été fait, le résultat ne tournant jamais en faveur des locaux.

Perrin (4) : formé à l'Olympique de Marseille, le défenseur central retrouvait ce soir ses anciens coéquipiers, et il semble juste de dire que son match n'a pas été de tout repos. Manquant presque tout ce qu'il a entrepris, perdant un quart de ses ballons touchés, avec notamment du déchet dans le jeu long, il a eu beaucoup de mal à contenir les attaquants marseillais.

Nyamsi (5,5) : battu dans son duel avec Bamba Dieng (8e), Gerzino Nyamsi a très mal commencé sa rencontre. À deux doigts de tromper son propre portier peu avant la demi-heure de jeu, le Français a été très embêté par le poids apporté par l'international sénégalais, comme ce fut encore le cas sur le second but marseillais. Mieux en seconde période, il s'est servi de son imposant physique pour s'opposer aux offensifs marseillais.

Le Marchand (6) : pas assez incisif sur sa tentative d'intervention sur l'ouverture du score de Bamba Dieng (8e), il a cependant certainement été le meilleur défenseur central de Strasbourg ce soir. Physiquement dominant, précis dans son jeu de passe court comme long, l'ancien joueur de Fulham a touché énormément de ballons, conséquemment à la domination marseillaise du premier acte, subissant cependant bien le pressing olympien.

Pierre-Gabriel (5) : quelques secondes après avoir eu l'occasion d'ajuster Pau Lopez, à la réception d'un coup de pied arrêté, l'ancien Stéphanois a été pris par Jonathan Clauss, dans son dos, passeur décisif pour le but du break de l'OM. Plus porté vers l'avant en seconde période, il a, à de nombreuses reprises, endossé le rôle de pompier de service, permettant régulièrement à sa défense de se dégager. Remplacé par Colin Dagba (77e) .

Thomasson (4) : initialement positionné derrière son duo d'attaquant, le numéro 10 du RCSA est souvent venu se positionner sur le côté droit du front offensif de son équipe. Manquant de réussite sur une frappe détournée sur la transversale olympienne (38e), le meneur de jeu et capitaine strasbourgeois a perdu énormément de ballons (16), à l'image de l'intégralité de son équipe. Remplacé par Sanjin Prcić (66e) .

Aholou (3,5) : allumant la première mèche de la rencontre (4e), le milieu de terrain strasbourgeois a délivré une prestation plutôt neutre. Une soirée compliquée pour l'ancien de l'AS Monaco qui, touché, a vu sa partie être écourtée. Remplacé par Ludovic Ajorque (66e) , applaudi par la Meinau pour son retour, lui qui était blessé depuis septembre dernier.

Bellegarde (6,5) : malgré de nombreux efforts, Jean-Ricner Bellegarde a beaucoup couru dans le vide, surtout en première période. Plus important dans le secteur défensif qu'offensif, il a cependant profité du regain d'énergie de son équipe en seconde période, tentant par exemple de tromper Pau Lopz sur un coup-franc lointain (59e). Une embellie concrètement traduite par une passe décisive pour Lebo Mothiba, symbole d'espoir à un quart d'heure du terme de la rencontre (76e).

Delaine (5) : sauveur sur sa ligne dès la 5e minute, l'ancien Messin n'a jamais eu vraiment l'occasion de prendre son couloir gauche au cours de la rencontre. Solide dans ses duels (3 remportés sur 4), le piston a néanmoins été beaucoup plus en vue avec la montée de son bloc au cours du second acte. Remplacé par Colin Dagba (77e)

Diallo (3,5) : très peu trouvé au cours du premier acte, Habib Diallo ne s'est procuré qu'une petite occasion au cours de cette période. Celle-ci sera d'ailleurs la seule opportunité de l'attaquant sénégalais, lui qui a été remplacé par Lebo Mothiba (6,5) dès le retour des vestiaires. Buteur sur la pelouse du Stadium la semaine passée, le Sud-Africain a récidivé, cette fois à domicile, parvenant à convertir un joli centre de Bellegarde (76e).

Gameiro (7,5) : voir ci-dessus

Marseille