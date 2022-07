Hope Solo condamnée pour conduite en état d'ivresse

Emblématique ancienne gardienne de la sélection américaine aux 202 capes, Hope Solo (40 ans), a remporté les Jeux Olympiques en 2008 et 2012 ainsi que la Coupe du monde en 2015. Retraitée depuis 2016, la native de Richland était sous le coup de la justice américaine. La raison ? Elle a été arrêtée alors qu'elle était évanouie au volant - en état d'ébriété - avec le moteur en marche et ses deux enfants à l'arrière du véhicule. Poursuivie pour conduite en état d'ivresse, maltraitance d'enfants et résistance à un officier public, elle n'a été condamnée que pour le premier délit. Plaidant coupable, elle a écopé d'une peine de deux ans de prison avec sursis, d'une amende de 2500 dollars plus 600 dollars de frais de laboratoire selon le Winston-Salem Journal. Les autres chefs d'accusation ont été abandonnés.

Sur son compte twitter, Hope Solo a réagi à cette condamnation en faisant part de ses regrets : «je suis fière de la maternité et de ce que mon mari et moi avons fait jour après jour pendant plus de deux ans, tout au long de la pandémie, avec nos jumeaux. Bien que je sois fière de nous, c'était incroyablement difficile et j'ai fait une énorme erreur. Facilement la pire de ma vie. J'ai sous-estimé à quel point l'alcool était devenu une partie destructrice de ma vie. L'avantage de faire une erreur aussi grosse est qu'on en tire les leçons rapidement. Cela a été difficile et parfois très douloureux.»