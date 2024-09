Al-Nassr se sépare de son entraîneur

Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite à l’hiver 2023, Al-Nassr n’arrive pas à remporter des titres. Malgré plusieurs finales et des championnats intéressants, le club de Riyad patine toujours et CR7 semble maudit. Alors qu’il avait connu Rudi Garcia à son arrivée, la légende portugaise était coachée par Luis Castro depuis près d’un an. Pourtant, avec le coach portugais, la formation saoudienne ne parvenait toujours pas à se montrer supérieure à Al-Hilal, son ennemi juré.

Ce mardi, Al-Nassr a décidé de prendre une mesure draconienne en remerciant l’ancien coach de Botafogo après un début de saison compliqué (2 victoires, 3 nuls et une défaite en finale de Supercoupe d’Arabie saoudite). Dans son communiqué, le club remercie son ancien coach après un nul fatal contre Al-Shorta (1-1) en Ligue des champions asiatique : «La société Al-Nassr Club a officiellement décidé de mettre fin à la relation contractuelle avec l’entraîneur de l’équipe première, M. Luis Castro. Nous apprécions tous les efforts qu’il a déployés avec Al-Nassr et lui souhaitons du succès pour la suite.» Reste à savoir qui sera le futur entraîneur de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite.